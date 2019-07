26 Luglio 2019

Avviso per la manifestazione di interesse del Comune di Grottaferrata (RM) per la presentazione di proposte di project financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di smart city. Importo: n.d. Scadenza: 7 ottobre 2019 Bando (zip)