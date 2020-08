6 Agosto 2020

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di riqualifica ed efficientamento energetico dell’illuminazione comunale ad Alzate Brianza (CO). Importo: 238.475 € Scadenza: 25/8/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi