19 Febbraio 2020

Avviso esplorativo. Fornitura del servizio di riparazione dei trasformatori a bobina mobile di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione in serie per la durata di 2 anni a Palermo per AMG Energia spa. Importo: 100.000 euro Scadenza: 28 febbraio 2020 Bando (zip)