12 Febbraio 2020

Il Comune di Sestri Levante (GE) seleziona operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di promozione dell’eco-efficienza e riduzione consumi di energia primaria del complesso scolastico in Via Lombardia n. 29. L’appalto ha per oggetto la realizzazione delle seguenti lavorazioni: realizzazione pareti esterne ventilate; realizzazione di tetto verde; realizzazione controsoffitto termico […]