26 Febbraio 2020

Lettera di invito per l’affidamento servizi tecnici di progettazione esecutiva, coord. sic. prog., direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori riguardanti l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici della rete di illuminazione pubblica, l’installazione di sistemi automatici di regolazione, il controllo del traffico, […]