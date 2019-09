16 Settembre 2019

L’istituto autonomo per le case di Caltanissetta (CL) apre un bando di gara d’appalto per la realizzazione di un intervento di promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria nell’edificio pubblico sede dell’IACP locale. La durata del contratto e’ fissata in 180 giorni. Importo: 417.879 euro Scadenza: 23 ottobre 2019 Il bando