26 Agosto 2020

Manifestazione di interesse per la scelta dei contraenti da invitare per l'affidamento dei lavori di interventi per l'ecoefficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede della scuola Enrico Fermi di Catenanuova (EN) – codice caronte $i1 18426. Importo: 760.000 € Scadenza: 4/9/2020 Bando (zip)