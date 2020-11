9 Novembre 2020

Bando per l’affidamento in concessione di 2 stalli per ogni parcheggio di proprietà del comune di Pontoglio (BS), per installare e gestire n. 3 colonnine di ricarica per veicoli e per l’affidamento in concessione di aree pubbliche per installare e gestire n. 2 colonnine di ricarica per biciclette alimentati ad energia elettrica. Importo: n.d. Scadenza: […]