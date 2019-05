27 Maggio 2019

Il Comune di Caldiero (VR) apre un avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti privati interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nel Comune. Importo: 500.000 euro Scadenza: 12 giugno 2019 Il bando