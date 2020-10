13 Ottobre 2020

Avviso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse per l'individuazione di operatori economici interessati alla realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico ad uso di privati nel comune di Campi Bisenzio (FI). Importo: n.d. Scadenza: 26/10/2020 Bando (zip)