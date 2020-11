25 Novembre 2020

Bando per la concessione di aree pubbliche per la realizzazione e successiva gestione di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in regime di non esclusività nel comune di Nave (BS). Importo: n.d. Scadenza: 9/12/2020 Bando (zip)