3 Settembre 2020

Avviso pubblico per la raccolta di istanze per l’attivazione di impianti di ricarica per veicoli a trazione elettrica in aree di sosta pubbliche del territorio del comune di Rho (MI), secondo gli indirizzi approvati con delibera di giunta comunale, n. 211 del 03/09/2019. Importo: n.d. Scadenza: 31/10/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi