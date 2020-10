20 Ottobre 2020

Una “Renovation Wave”, cioè una nuova “ondata di ristrutturazioni” per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, questo il nome della strategia pubblicata oggi dalla Commissione Ue per ridurre il consumo di energia e risorse negli edifici. I link ai documenti presentati dalla Commissione: Renovation Wave Strategy Annex and Staff Working Document on the Renovation Wave […]