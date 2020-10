2 Ottobre 2020

Un bando Regione Piemonte per l’assegnazione di contributi per interventi di bonifica con rimozione di manufatti contenenti amianto su edifici ad uso scolastico ed ospedaliero di proprietà pubblica. Il bando è rivolto ai Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Torino per la bonifica degli edifici scolastici e alle ASL ed Aziende Ospedaliere per […]