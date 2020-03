9 Marzo 2020

Servizio di taglio, cippatura sul posto e concessione del materiale tagliato per il recupero della biomassa legnosa per valorizzazione energetica da effettuarsi lungo le pertinenze dell’autostrada a/27 Venezia-Belluno per Autostrade spa. Importo: n.d. Scadenza: 30 aprile 2020 Bando (zip)