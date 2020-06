1 Giugno 2020

Procedura aperta per l’affidamento lavori per la realizzazione della nuova sede comunale provvisoria da edificarsi ad Arquata del Tronto (AP) in frazione Borgo, a seguito dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Anche impianti termici, di condizionamento e di produzione di energia elettrica. Importo: 1.797.136 euro Scadenza: 26 giugno 2020 Bando (zip)