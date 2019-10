4 Ottobre 2019

Il Comune di San Potito Ultra (AV) apre un avviso per la sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica e individuazione di soggetto promotore per l’efficientamento energetico del municipio, mediante l’accesso all’incentivo erogato dal GSE per la realizzazione degli interventi previsti dal conto termico 2.0. Importo: non dichiarato Scadenza: 12 ottobre 2019 Il bando