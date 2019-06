19 Giugno 2019

Il Comune di Francavilla a Mare (CH) apre un bando di gara per la concessione di suolo pubblico per la realizzazione di una rete di infrastrutture e di gestione di servizi di ricarica veicoli elettrici sul territorio comunale. Importo: non dichiarato Scadenza: 15 luglio 2019 Il bando