16 Settembre 2019

Il Comune di Bosco Chiesanuova (VR) apre una manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 80 kW, per la produzione di energia elettrica. L’impianto andrà installato sulla copertura del fabbricato ad uso palestra e piscina in Strada Carcaro, previo svolgimento di una procedura negoziata. Importo: 83.500 euro Scadenza: 20 […]