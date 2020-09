11 Settembre 2020

Affidamento mediante procedura negoziata dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria alla copertura della cucina centralizzata, sita in via remo tosi 7, Castel San Pietro Terme (BO). Bando suddiviso in n. 2 lotti. 2 lotto: Realizzazione di impianto fotovoltaico da 46,20 kW connesso alla rete di distribuzione BT a servizio della cucina centralizzata. Importo: 73.200 € […]