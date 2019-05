24 Maggio 2019

Il Comune di Bologna apre un avviso per affidare il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui alla corridoio ciclo-eco-ortivo di Via delle Biscie. Il bando prevede i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica e riqualificazione della sede stradale. Importo: 297.000 euro Scadenza: 25 giugno 2019 […]