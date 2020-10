1 Ottobre 2020

Avviso per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata telematica per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di generazione elettrica a Collegno (TO) comprensivo di motore a combustione interna e relativi sistemi di trattamento e abbattimento inquinanti e modifica dell’impianto di aspirazione del biogas, fino all’interfaccia di collegamento elettrico del […]