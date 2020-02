13 Febbraio 2020

La Città di Mazara del Vallo (TP) apre una manifestazione d’interesse per l’affidamento in concessione di aree e spazi pubblici, per la realizzazione di una rete di impianti di ricarica per veicoli elettrici a gestione privata. Importo: n.d. Scadenza: 16 marzo 2020 Bando (zip)