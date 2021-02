24 Febbraio 2021

Manifestazione di interesse per la procedura negoziata, ex art. 63 d.lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 (decreto semplificazioni) per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica nel Comune di Cassinelle (AL). Importo: n.d. Scadenza: 22/3/2021 […]

