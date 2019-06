28 Giugno 2019

Il Comune di Controne (SA) ha pubblicato un avviso per la presentazione di proposte finalizzate alla progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati indirizzi per la valutazione. Importo: non dichiarato Scadenza: 24 luglio 2019 Il bando