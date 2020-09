7 Settembre 2020

Avviso pubblico per l’indizione di una gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una centrale idroelettrica nel comune di Rassa (VC). Importo: n.d. Scadenza: 10/10/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi