23 Dicembre 2020

Procedura per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione, presso il Centro Agroalimentare Roma s.c.p.a. (car). Importo: 541.621 € Scadenza: 25/1/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: