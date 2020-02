10 Febbraio 2020

Avviso pubblico per l’affidamento dell’intervento Por Fesr Sardegna per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna. Lavori di realizzazione di un sistema di accumulo per l’impianto fotovoltaico della scuola dell’infanzia a Chiaramonti (SS). Importo: 120.000 € Scadenza: 24 febbraio 2020 Bando (zip)