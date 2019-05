23 Maggio 2019

Azienda Trasporti Milanesi apre una procedura telematica per l’assegnazione di un accordo quadro per la realizzazione di impianti di alimentazione presso depositi ATM e impianti di ricarica veloce ai capolinea per 60 mesi. Numero di riferimento: 3600000031. Importo: 18.942.706 euro Scadenza: 9 luglio 2019 Il bando