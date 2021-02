26 Febbraio 2021

Richiesta di presentazione offerta per l’acquisizione diretta della titolarità autorizzativa e della concessione a derivare, per la realizzazione della centralina idroelettrica denominata “Alesso 0” nel Comune di Tolmezzo (UD). Importo: 338.000 € Scadenza: n.d. Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

