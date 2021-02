2 Febbraio 2021

Avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali e industriali (annualità 2021-2022). I destinatari sono Comuni, consorzi tra Comuni e consorzi per le aree di sviluppo industriale. Gli interventi presentati dovranno riguardare: opere di urbanizzazione primaria (interne all’area da attrezzare o come estensione delle infrastrutture già esistenti); realizzazione di impianti tecnologici […]

