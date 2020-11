6 Novembre 2020

Concessione di quattro aree di proprietà del comune di Asiago (VI) per realizzare e gestire una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e ibridi per la durata di otto anni. Importo: n.d. Scadenza: 9/12/2020