9 Luglio 2020

Indagine di mercato per progettazione, fornitura e collaudo di componenti meccanici e strutturali per un modello di grandi dimensioni di turbina eolica per il dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano. Importo: 67.000 € Scadenza: 16/7/2020