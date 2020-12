15 Dicembre 2020

Indagine di mercato: fornitura chiavi in mano, comprensiva di progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio di una linea di co-incenerimento per la produzione di energia alimentata a css, rifiuti legnosi, biomassa e fanghi essiccati – denominata linea 2 – della potenza termica di 27,9 MWt a Venezia. Ente appaltante: Ecoprogetto Venezia srl. Importo: n.d. […]

