31 Gennaio 2020

L’Inaf apre un avviso finalizzato alla progettazione e sviluppo di un simulatore di luce solare per la facility camera a plasma dello Iaps-Inaf. La sede interessata è nell’area di ricerca di Tor Vergata, Via del Fosso del Cavaliere, 100 a Roma. Importo: n.d. Scadenza: 14 febbraio 2020 Bando (zip)