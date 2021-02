8 Febbraio 2021

Si richiede ad un appaltatore di eseguire i lavori/servizi di ingegneria per un progetto chiavi in mano che prevede la progettazione e installazione di pannelli fotovoltaici in vari edifici del Global Service Center delle Nazioni Unite (UNGSC) a Brindisi. Ente appaltante: United Nations Global Marketplace FAO. Importo: n.d. Scadenza: 25/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio […]

