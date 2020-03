11 Marzo 2020

Riqualificazione del sistema di trigenerazione nel sito di Ispra del CCR, mediante la costruzione di un nuovo impianto da ospitare in un nuovo edificio (la progettazione e la costruzione dell’edificio non sono oggetto dell’appalto)- Durata: 84 mesi. Luogo principale di esecuzione: via enrico fermi 2749, 21027 Ispra (VA). Importo: 15.000.000 euro Scadenza: 10 giugno 2020 […]