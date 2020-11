19 Novembre 2020

Avviso per l’affidamento del multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e del Pediatrico Giovanni XXIII. Durata in mesi: 60. Importo: 135.718.712 € Scadenza: 7/12/2020 Bando – disciplinare (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi