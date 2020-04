2 Aprile 2020

Per Rete Ferroviaria Italiana spa fornitura di n. 3 moduli m6 box prefabbricati per l’alimentazione in BT, connessione al ritorno TE e connessione al Dote delle sottostazioni elettriche modulari specificati in dettaglio nella specifica tecnica ONI/ONAE ST 117 1 0. Importo: 506.400 euro Scadenza: 7 maggio 2020 Bando – estratto (zip)