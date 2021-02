24 Febbraio 2021

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica tramite piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., con il criterio de II.1.2) Codice CPV principale 50232110: Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica e affidamento della concessione del servizio pubblico locale, consistente nella fornitura di energia […]

