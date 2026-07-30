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Master in Diritto dell’energia e dell’ambiente – Università di Teramo

  • 30 Luglio 2026

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Il master di II livello in “Diritto dell’energia e dell’ambiente” si propone di formare figure professionali sempre più richieste sia nel settore pubblico che in quello privato: giuristi ambientali, consulenti in materia ambientale ed energetica, responsabili legale per la sostenibilità nelle imprese, esperti in governance energetica e ambientale e project manager per la transizione ecologica.

Il master si svolge interamente online e si articola in 13 insegnamenti, tra cui: Principi e livelli di disciplina dell’energia e dell’ambiente; Procedimenti amministrativi in materia ambientale ed energetica; Fonti energetiche rinnovabili; Economia dell’energia e dell’ambiente; Governo del territorio; Giustizia climatica.

Le attività didattiche comprendono le lezioni frontali e lo studio in forma seminariale di casi pratici; è anche previsto uno stage presso enti pubblici e privati convenzionati.

Destinatari dell’avviso: possessori del diploma di laurea

Scadenza: uscita del bando di ammissione prevista per ottobre 2026

Informazioni e costi: Università degli studi di Teramo

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