Corso di laurea “Diritto dell’Ambiente e dell’Energia”

Il Corso di studio in Diritto dell’ambiente e dell’energia forma operatori giuridici con conoscenze teoriche e approcci metodologici della scienza giuridica, declinate ai temi dell’ambiente e dell’energia, applicabili in un contesto lavorativo ricoprendo ruoli tecnici o consulenziali.

Il percorso universitario si articola in tre annualità, così suddivise: il primo anno fornisce una conoscenza dei fondamenti delle scienze giuridiche attraverso l’erogazione di insegnamenti di base. L’offerta è integrata, oltre che da alcuni insegnamenti imprescindibili per la formazione dello studente, anche da ulteriori attività formative, volte all’apprendimento della lingua inglese e delle abilità informatiche; nel secondo e terzo anno il percorso formativo si snoda attraverso materie più specifiche, come quelle riguardanti la gestione del territorio, la tutela dei beni culturali, la fiscalità ambientale, la mobilità sostenibile e il mercato energetico.

Ente: Università degli Studi di Teramo

Destinatari dell’avviso: possessori diploma di scuola superiore

Chiusura avviso: n.d.

Informazioni: Università degli Studi G. d’Annunzio

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