1 Dicembre 2020

Lettera di invito per l’affidamento del lavori manutenzione straordinaria per realizzazione di quadri elettrici e per l’acquisto e la posa in opera di apparecchiature presso ISF, Località Vallone d’Elice in Poggio Imperiale (FG). Ente appaltante: Acquedotto Pugliese spa. Importo: 34.500 € Scadenza: 9/12/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi