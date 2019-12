16 Dicembre 2019

Il Comune di Assisi (PG) apre un avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni d’interesse avvia il procedimento per l’individuazione degli operatori da invitare a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ”intervento di ampliamento e manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione del territorio comunale. Importo: 497.848 euro Scadenza: 18 dicembre 2019 Il bando