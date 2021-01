29 Gennaio 2021

Bando di gara per lavori manutenzione straordinaria cimitero Viale Borromeo a Cormano (MI). Questa gara è suddivisa in 2 lotti. lotto n. 2: opere elettriche. Importo: 52.000 € Scadenza: 2/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

