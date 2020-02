26 Febbraio 2020

Avviso per affidare i lavori degli ‘intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto sportivo palestra comunale ex itis sita nel comune di Piazza Armerina (EN) con destinazione all’attività agonistica nazionale e localizzato in aree svantaggiata del paese ”Piano sport e periferie. Da realizzare anche impianto fotovoltaico. Importo: 535.000 euro Scadenza: 11 marzo 2020 Bando (zip)