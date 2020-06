16 Giugno 2020

Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici in BT e MT in Lombardia al servizio degli impianti di depurazione, acquedotti, vasche volano e di prima pioggia e impianti di sollevamento fognario del gruppo Cap Holding spa. Gara suddivisa in 3 lotti. Importo: 6.000.000 euro Scadenza: 15 luglio 2020