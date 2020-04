15 Aprile 2020

Procedura negoziata. Primo avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per due anni periodo dal 01/06/2020 al 31/05/2022 a Samatzai (CA). Importo: n.d. Scadenza: 24 […]