17 Settembre 2019

La Stazione unica appaltante per la provincia di Benevento apre un bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Telese Terme per la durata di anni tre. Importo: 93.600 euro Scadenza: 14 ottobre 2019 Il bando