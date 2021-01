5 Gennaio 2021

Appalto per la stipula di un accordo quadro con un solo operatore per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto, nonché lavori ex novo e di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici ed elettromeccanici presso i manufatti ricadenti nell’ambito della zona Molise orientale gestite dalla ASR Molise Acque. Importo: 301.673 € Scadenza: 12/1/2021 […]

